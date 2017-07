Schrijversrel om uitgeefster uit Heerjansdam

boek

Een uitgeefster uit Heerjansdam is de spil in een grote rel in de Nederlandse schrijverswereld. Zo'n veertig schrijvers van Atlas Contact staken, totdat duidelijk is waarom Mizzi van der Pluijm weg is bij het bedrijf. Onder de schrijvers zijn Adriaan van Dis, Geert Mak en Yvonne Kroonenberg.

Deze week werd duidelijk dat Van der Pluijm overstapt van Atlas Contact naar concurrent Das Mag. De schrijvers eisen ook openheid van zaken over wat moederbedrijf VBK van plan is met Atlas Contact. VBK betreurt het dat het niet is gelukt om Van der Pluijm ervan te overtuigen dat de zelfstandigheid van Atlas niet in gevaar is. Volgens VKB-directeur Wiet de Bruijn wilde Van der Pluijm alleen nog blijven als ze Atlas Contact had kunnen kopen. Het moederbedrijf gaat nu de stakende schrijvers persoonlijk uitleggen hoe de zaak in elkaar steekt.