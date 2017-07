Rotterdammer genomineerd voor titel Stripmaker des Vaderlands

Rotterdammer Robert van der Kroft is genomineerd voor de titel Stripmaker des Vaderlands. Dat is vrijdag bekend geworden. Er zijn vier mensen genomineerd. De uitverkorende moet ambassadeur worden voor het beeldverhaal.

Robert van der Kroft is vooral bekend als tekenaar van Sjors en Sjimmie (sinds 1975) en Claire (in de Flair). Ook tekende hij in het verleden voor Donald Duck en voor de vroegere stripbladen Pep en Sjors.

Van der Kroft was verder medeoprichter van Zone 5300, een stripblad voor de alternatieve scene. En hij is een van de drijvende krachten achter Strips!, het Rotterdams stripmuseum.

Volgens Caroline van der Lee, voorzitter van initiatiefnemer aaStrips, "kan de Stripmaker des Vaderland bij een gebeurtenis van nationaal belang zijn of haar visie op de actualiteit in stripvorm weergeven."

Er zijn vier striptekenaars genomineerd. Naast Van der Kroft zijn Margreet de Heer (Filosofie in Beeld, Religie in Beeld), Maaike Hartjes (Hartjes) en Pieter Hogenbirk (De Ruyter, Tim Tijdloos) in de race voor de functie van Stripmaker des Vaderlands.

Mensen kunnen tot eind september stemmen op via een website. Op het jaarlijkse stripfestival in oktober in Breda wordt de winnaar bekend gemaakt.