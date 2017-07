Overzichtstentoonstelling geopend over Bassie en Adriaan

Bassie en Adriaan staan deze week weer in het centrum van de belangstelling. De clown en de acrobaat uit Vlaardingen hebben een boek uitgebracht over hun artiestenleven. Om die reden werd in het familiemuseum Flamingo een tentoonstelling over hun werk en leven geopend.

Een van de publiekstrekkers is de bekende rood-gele caravan van het tv-duo. Adriaan verklapt meteen een geheim. "De scenes die je in de series ziet ín de caravan, die zijn helemaal niet in de caravan opgenomen. Het was een set. De caravan zelf gebruikten we wel heel vaak, maar in feite gebruikten we alleen de buitenkant."

Het tv-duo gebruikte in al die jaren meerdere caravans. Adriaan: "Een van caravans is voor de serie van een dijk gereden, een ander is aan een dakloze gegeven, die er de tijd van z'n leven in heeft gehad."

Standbeeld

In de Volkskrant werd vrijdag ook een oproep gedaan om Bas en Aad van Toor te eren met een standbeeld. Wat dat betreft is Adriaan wat terughoudend. "Standbeelden worden meestal gemaakt van overleden mensen", legt hij uit.

"Het boek gaat over mijn 75 jaar in het vak als acrobaat. Ik hoop dat ik nog wel een paar hoofdstukken mee kan. Een standbeeld is prima, maar dan pas over 15 jaar ofzo."