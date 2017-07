Rotterdammer zwaargewond bij vechtpartij

Bij een vechtpartij in de 2e Rosestraat in Rotterdam-Zuid is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man zwaargewond geraakt. De 44-jarige Rotterdammer moest op straat gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 02.45 uur ging een aantal mensen met elkaar op de vuist. Dat was bij een café in de 2e Rosestraat. De politie onderzoekt de aanleiding voor de vechtpartij. Of er wapens zijn gebruikt, is niet duidelijk. Niemand is aangehouden.