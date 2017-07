Arrestatie met getrokken wapens in Maassluis

Foto: Ginopress

De politie is massaal uitgerukt naar de Frans Halsstraat in Maassluis. Buurtbewoners hadden in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand met een vuurwapen op een balkon zien staan.

Met een speciale techniek werden de mensen in het appartement naar buiten gepraat door de politie. Daarna moesten ze een voor een op hun knieën gaan zitten om in de boeien geslagen te worden. Al die tijd stonden agenten met getrokken wapens in de straat., In de woning vonden agenten een balletjespistool. Van de vier arrestanten zat er zaterdagochtend nog een vast. Het gaat om een 34-jarige man.