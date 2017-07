Op de A29 is zaterdagmiddag tussen Numansdorp en knooppunt Sabina een file ontstaan, nadat een vrachtwagen geladen met aardappelen van de weg was geraakt.

De ravage was groot. Van de laadbak zelf was weinig over en duizenden piepers lagen verspreid over de weg en in de berm.

Volgens Rijkswaterstaat is er niemand gewond geraakt. Het verkeer had urenlang hinder van het ongeval.