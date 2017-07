Harry Dobbelaar vroeg via de chat:

Ik was gister op het North Sea Jazz Festival en zag daar een funkband Trombone Shorty. De bassist had een hele aparte bas, eentje zonder kop. Ik heb dat wel eens vaker gezien maar niet bij funk of funkrock. Hoe zit dat? Wanneer en waarom gebruik je zo’n bas?

