Bijen houden als hobby wordt steeds populairder

De regio Rotterdam telt steeds meer mensen die als hobby bijen houden. Dat zegt het Ambrosius Gilde, de imkervereniging van groot Rotterdam. Telde de vereniging een paar jaar geleden nog maar iets meer dan 100 leden, momenteel zijn dat er al 240.

"We zijn de laatste jaren flink gegroeid", glundert voorzitter Gino Groenewegen. "Wat er zo leuk aan is? Je bent met de natuur bezig en kijkt met andere ogen ernaar."

Bang dat hij gestoken wordt is de voorzitter niet. "Dat gebeurt wel met enige regelmaat. Bijen steken natuurlijk, maar alleen als iets aan de hand is. Dan voelt zo'n beest zich bedreigd."

Tijdens het interview, naast een grote kast vol met honderden bijen die in- en uitvliegen, staat Groenwegen gewoon met blote armen. "Je ziet het, we hebben eigenlijk geen last. Bijen zijn niet in mensen geïnteresseerd, die gaan jou heus niet opzoeken om te steken."

Het Ambrosius Gilde hield zaterdag een open dag op hun terrein. Mensen konden daar een rondleiding krijgen, waskaarsen smelten, vers geslingerde honing aanschaffen en natuurlijk rondkijken in en om de bijenkasten.

Volgens Groenewegen zijn er ongeveer 350 mensen op de open dag afgekomen. Onder hen was ook een aantal belangstellenden voor de basiscursus bijenhouden. Dat is een eerste stap richting het imkerschap.