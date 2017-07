Bergkamp transfervrij naar RKC

Roland Bergkamp maakt de overstap van Sparta Rotterdam naar RKC Waalwijk. De aanvaller tekent een tweejarig contract bij de ploeg uit de Jupiler League. Hij was transfervrij.

De 26-jarige Bergkamp speelde twee seizoenen in het shirt van Sparta. Hij maakte in 33 optredens zes doelpunten voor de kasteelclub. Bergkamp promoveerde met Sparta in het seizoen 2015/2016 naar de eredivisie. De spits startte zijn carrière bij Excelsior, waarvoor hij tussen 2009 en 2011 meer dan zestig wedstrijden speelde en tienmaal trefzeker was.

Verder speelde Bergkamp voor Brighton & Hove Albion FC en Rochdale FC in Engeland, VVV-Venlo en FC Emmen.