Zilver voor Keijser in de wereldbeker

Marieke Keijser heeft zaterdag tijdens de wereldbekerwedstrijden in Luzern het podium bereikt. De roeister uit Rotterdam behaalde in Zwitserland de zilveren medaille bij de lichte skiff.

Kirsten McCann uit Zuid-Afrika was uiteindelijk de sterkste in de wateren van Luzern. Patricia Merz uit Zwitserland eindigde als derde.

Keijser, roeister voor KR&ZV De Maas, is aan een sterk seizoen bezig. Zo won zij in mei al zilver op het EK roeien in de lichte dubbeltwee met Ilse Paulis. Vorig jaar was Keijser de sterkste bij de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Varese.