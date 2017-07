Vertraging door afsluiting Heinenoordtunnel en Maastunnel

Verkeer in de Hoeksche Waard en Rotterdam moet dit weekend rekening houden met files en langere reistijden. Er wordt weer gewerkt aan de Heinenoordtunnel richting Rotterdam. En net als een paar weken geleden leidt dat tot vertraging

Verkeer wordt omgeleid via de A17 en de A16, maar automobilisten die dat niet weten en de mensen in de polder zelf, komen midden in de Hoeksche Waard terecht. Omrijden kan dan via de Kiltunnel (die gratis is) of via het veerpontje bij Nieuw-Beijerland.

Drie weken geleden zorgden de werkzaamheden voor lange files in de Hoeksche Waard. Op de N217, de grote weg door de polder, stonden lange files. De Kiltunnel naar Dordrecht was tolvrij gemaakt, maar het werkte toch als een flessenhals.

Maar het kon altijd nog erger. De wachttijd bij het pontje van Nieuw-Beijerland liep op tot ongeveer twee uur. De hulpdiensten en bussen van Connexxion kunnen wel door de tunnel van zuid naar noord. Zij worden door speciale voertuigen begeleid.

In Rotterdam is het extra druk door het North Sea Jazz Festival. In combinatie met de gedeeltelijke afsluiting van de Maastunnel leverde dat vooral zaterdagmiddag vertraging voor het verkeer op.