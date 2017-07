Spookrijder in Heinenoordtunnel

Foto: politie

Een spookrijder is in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen het verkeer in de Heinenoordtunnel ingereden. Zijn kant van de tunnel richting Rotterdam was afgesloten en daarom koos hij de andere rijbaan die nog wel open was.

''De bestuurder zag er geen gevaar in. Hij was van mening dat de afsluiting van de tunnel niet duidelijk stond aangegeven, en dat alle tegenliggers makkelijk van de andere rijstroken gebruik konden maken'', aldus de politie. De bestuurder is aangehouden en moet de komende tijd zijn rijbewijs en auto missen. Ook staat hem volgens de politie nog een fikse bekeuring te wachten. De politie zoekt nog uit of de man eerder een aanrijding heeft gehad, gezien de schade aan de voorruit van de auto.