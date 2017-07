Feyenoord pas na rust echt los tegen FC Lisse

Feyenoord heeft zaterdag de eerste oefenwedstrijd van het seizoen met winst afgesloten. De Rotterdammers wonnen op Ter Specke met 5-0 van kersverse tweede divisionist FC Lisse.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst had in de eerste helft moeite om kansen te creëren. Na achttien minuten spelen kwam Feyenoord op een 1-0 voorsprong via Bilal Basacikoglu. Dat was ook de ruststand.

Vlak na de rust stelde Feyenoord direct orde op zaken via twee treffers van Michiel Kramer. Mo El Hankouri scoorde de 4-0 na knullig balverlies van FC Lisse. Jeugdspeler Jordy Wehrmann maakte de 5-0.

Volgende week zaterdag speelt Feyenoord de tweede oefenwedstrijd van het seizoen. Dan is S.D.C. Putten de tegenstander voor de club uit Rotterdam-Zuid.

