Sparta scoort op volle toeren tegen PPSC

Sparta Rotterdam heeft zaterdag weinig heel gelaten van PPSC. De kasteelclub walste in Schiedam met maar liefst 22-1 over de vierdeklasser heen.

In de eerste helft leidde Sparta met 12-0. Thomas Verhaar, Loris Brogno en Ragnar Ache scoorden driemaal. Dalibor Volas, de Sloveense aanwinst van Sparta, was twee keer trefzeker. Het overige doelpunt in de eerste helft kwam op naam van Paco van Moorsel.

Na de thee was Sparta wederom flink productief. Deze keer produceerden wederom Ache, Stijn Spierings (2x), Craig Goodwin, Mathias Pogba (2x), Ryan Sanusi, Ilias Alhaft en Rick van Drongelen (2x) de doelpunten. In de slotfase van de wedstrijd maakte PPSC nog de 22-1, wat de eindstand van deze oefenwedstrijd was.

Dinsdag 11 juli komt Sparta voor de derde keer dit seizoen in actie. De Rotterdammers spelen dan aan de Hazelaarweg tegen eersteklasser VOC.

