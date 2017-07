Oranje Leeuwinnen winnen op Kasteel

Logo van de KNVB

De Nederlandse voetbalvrouwen kenden zaterdag in Rotterdam een goede generale repetitie voor het EK voetbal in eigen land. Op het Kasteel werd Wales in de laatste oefenwedstrijd met 5-0 verslagen.

Na twaalf minuten maakte Lieke Martens de openingstreffer. Daniëlle van de Donk schoot het tweede doelpunt binnen. Nederland en Wales gingen met een 2-0 stand de rust in. In de tweede helft maakte Vivianne Miedema twee treffers voor de Oranje Leeuwinnen. Twee minuten voor tijd zette Mandy van den Berg met haar doelpunt de 5-0 eindstand op het scorebord. Het Nederlands vrouwenteam speelt in de groepsfase van het EK tegen Noorwegen, België en Denemarken. Op donderdag 20 juli speelt Nederland tegen de Denen weer op het Kasteel. In het stadion van Sparta worden vier groepswedstrijden en één kwartfinale gespeeld.