Nienhuis mag contract verdienen, geen interesse voor Kortsmit

Leonard Nienhuis mag in de komende periode bij Sparta proberen een contract te verdienen. Dat zegt trainer Alex Pastoor. Eerder werd gecommuniceerd dat de doelman alleen zijn conditie bij Sparta op peil zou proberen te houden.

Nienhuis zou de plaats van de vertrokken derde doelman Ricardo Kieboom in kunnen gaan nemen. Zijn aanwezigheid heeft volgens Pastoor niets te maken met een aanstaand vertrek van Roy Kortsmit. Hij zat tegen PPSC niet bij de selectie, maar dat heeft te maken de blessure waarvan Kortsmit herstellende is. "Ik weet niks van de interesse voor Kortsmit, maar dat antwoord zou ik ook gegeven hebben als ik er wel iets van wist. Het is niet de bedoeling om daarop in te gaan. Als Kortsmit de komende twee trainingen goed doorkomt, zal hij dinsdag tegen VOC gewoon weer in het doel staan. Leonard Nienhuis zou een prima stand-in kunnen zijn. Als dat eventueel zou kunnen gebeuren is het wel handig om alvast mee te gaan trainen. Wij kunnen hem leren kennen en hij ons. Stel dat het gaat gebeuren, dan ben je alvast ingeleefd."

Sparta krijgt komende maandag door een MRI-scan meer duidelijkheid over de blessure van rechtsback Janne Saksela. Hij liep die kwetsuur donderdag in de oefenwedstrijd tegen SSS op en er wordt serieus rekening gehouden met een gescheurde kruisband. Dat zou het einde van het seizoen voor de Fin kunnen betekenen.