Van Bronckhorst: 'Bezig om ons te versterken'

Feyenoord had zaterdag weinig moeite FC Lisse (5-0). De landskampioen speelde haar eerste oefenwedstrijd van het seizoen zonder een aantal basiskrachten en met een aantal jeugdspelers. Maar Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is ook bezig met de activiteiten op de transfermarkt.

"We zijn nog bezig om het team groter te maken en te versterken. Er is nog tijd om dit in te gaan vullen, we zitten vroeg in de voorbereiding", aldus Van Bronckhorst na de gewonnen oefenwedstrijd tegen FC Lisse. Hij is blij voor jeugdproducten Rick Karsdorp en Terence Kongolo, die zijn vertrokken naar AS Roma en AS Monaco. "Ik ben trots dat zij de stap naar de top van Europa hebben gemaakt."

Van Bronckhorst weet dat Feyenoord verder moet na deze: "Hopelijk gebeurt dit voor Feyenoord niet te vaak, maar je weet dat dit kan gebeuren. Je wilt je selectie zo snel mogelijk in orde hebben, maar dat is niet altijd mogelijk."