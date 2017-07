Excelsior driemaal trefzeker tegen TOGB

Excelsior speelde de oefenwedstrijd tegen TOGB in het nieuwe uitshirt

Excelsior heeft haar eerste oefenwedstrijd van het seizoen in winst weten om te zetten. In Berkel en Rodenrijs waren de Kralingers met 3-0 te sterk voor TOGB.

Kevin Vermeulen maakte, op aangeven van Hicham Faik, na vijftien minuten spelen de eerste treffer van Excelsior. Na de rust scoorde Ali Messaoud, overgekomen van NEC, het tweede en derde doelpunt van de avond.

Devesio Payne, die deze zomer FC Groningen voor Excelsior verruilde, kwam niet in actie vanwege hamstringklachten. Ook Mike van Duinen speelde niet mee bij de Kralingers. De spits had last van zijn knie, maar die klachten zijn niet ernstig. Maandag traint Van Duinen weer mee.

Dinsdag 11 juli oefent Excelsior weer. Dan is om 19:30 uur SV Heinenoord de tegenstander.