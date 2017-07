Nieuwkoop: 'Diks is een goede vriend van me'

Feyenoord speelde tijdens het oefenduel tegen FC Lisse (5-0) met twee rechtsbacks: Bart Nieuwkoop en Kevin Diks. Een van hen moet Rick Karsdorp, die een transfer maakte naar de Italiaanse topclub AS Roma, op de rechtsbackpositie gaan opvolgen.

Nieuwkoop heeft bij Feyenoord nummer 2 gekregen, het oude rugnummer van Karsdorp. De verdediger uit Zeeland focust zich volledig op de rechtsbackpositie: "Daar liggen voor mij de meeste kansen om me verder te ontwikkelen."

Samen met Kevin Diks, op huurbasis overgekomen van Fiorentina, moet Nieuwkoop gaan uitmaken wie de nieuwe rechtsback van Feyenoord wordt. "Ik ken Diks goed en heb veel met hem gespeeld in de jeugdteams van Nederland. Hij is een goede vriend van me. Ik ben blij dat hij er is. We gaan samen de concurrentiestrijd aan. Onze vriendschap gaat daardoor niet verloren."

Jeugd

Door het ontbreken van een aantal basisspelers gaf Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst tijdens het gewonnen oefenduel tegen FC Lisse een paar jeugdspelers de kans. Dat gold onder andere voor Jordy Wehrmann, die ook nog eens trefzeker was voor de Rotterdammers.

"Ik heb denk ik een goede indruk achter gelaten. Vandaag stond ik met plezier op het veld en heb ik genoten van deze kans", zegt Wehrmann, een verdedigende middenvelder. "Ik speel al elf jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord. Ik ben een middenvelder die vaak in de duels gaat, maar ook in scoringspositie komt. Dat was vandaag, denk ik, wel te zien."