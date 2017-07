Van der Gaag over transfers: 'Ziet er goed uit, maar we moeten wachten'

Excelsior is zaterdag met een 3-0 overwinning tegen tweedeklasser TOGB aan het nieuwe seizoen begon. Maar op transfergebied is er in Rotterdam-Oost een hoop werk aan de winkel. Zo willen de Kralingers nog een keeper, twee verdedigers, twee aanvallers en eventueel een rechtsback halen.

Trainer Mitchell van der Gaag is tevreden over de eerste trainingsweek: "Ik denk dat, zonder spelers van vorig jaar tekort te doen, het instapniveau dit jaar wat hoger is. De spelers zijn een bepaalde manier van werken gewend." De coach zegt dat de aanwinsten die al naar Excelsior zijn gekomen een 'goed niveau' hebben. "Je merkt op de trainingen dat de intensiteit wat hoger is." Van der Gaag ziet graag nieuwe spelers komen: "Zo hebben we geen elf tegen elf kunnen doen. Die dingen komen weer terug. Maar we hebben hier ervaring mee."

Excelsior was geïnteresseerd in Gervane Kastaneer, maar de aanvaller koos voor een overstap naar het Duitse Kaiserslautern. Van der Gaag weet dat Excelsior geduld moet hebben met inkomende transfers: "Dat ziet er goed uit. We hebben goede gesprekken gehad en weten wat we willen." Volgens Van der Gaag is het niet altijd even goed om op transfers te moeten wachten. "De ervaring leert dat spelers die later binnenkomen hun tijd nodig hebben en toch wel wat missen. Aan de andere kant, dat hebben we vorig jaar ook gezegd, kun je ook de vraag stellen of je met 25 spelers op het veld wel de kwaliteit hebt", aldus de hoofdtrainer van Excelsior.