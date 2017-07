Nederland vierde op het WPT

Dwanye Kemp aan slag tijdens Nederland-Cuba, eerder deze week

Het Nederlandse honkbalteam is op het World Port Tournament Baseball 2017 in Rotterdam op een vierde plaats geëindigd. Cuba werd in de strijd om de vierde en vijfde plaats met 3-1 verslagen.

Nederland kwam tijdens de derde inning op een 3-0 voorsprong via Chris Garia, Nick Peels en Stijn van der Meer en zag Cuba alleen in de zesde inning een punt scoren. Dinsdag was Oranje al met 6-1 te sterk voor de Cubanen. Curaçao eindigde zaterdag op de derde plaats op het WPT, omdat het in de halve finale werd uitgeschakeld door een ruime 15-0 nederlaag tegen Japan. Zondag wordt om 13:30 uur in het Familiestadion de finale van het WPT gespeeld. De eindstrijd gaat tussen Taiwan en Japan.