Op de Vlaardingsedijk in Maassluis is zaterdagavond een motorrijder uit de bocht gevlogen.

De bocht in de Vlaardingsedijk is behoorlijk scherp. Mogelijk zag de motorrijder te laat dat hij minder snel had moeten rijden.

Hij kwam te vallen en is later met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Op de plek van het ongeluk stond een groep andere motorrijders.

Of het slachtoffer bij die groep hoorde is niet bekend.