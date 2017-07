Architectenbureau Goldsmith presenteert definitief ontwerp Floating Farm

Architectenbureau Goldsmith uit Rotterdam heeft het definitieve ontwerp van de Floating Farm vrijgegeven. De drijvende boerderij komt in de Rotterdamse Merwehaven te liggen.

De 2800 vierkante meter grote Floating Farm wordt letterlijk een drijvende boerderij: een betonnen ponton, waarop veertig koeien zullen worden gehouden. Naast de drijvende vrijloopstal komt later nog een platform met daarop een kippenstal.

De bedenkers van de Floating Farm willen met deze boerderij de melkveehouderij op een nieuwe manier benaderen. Uitgangspunten zijn economisch verantwoord, diervriendelijk en dichtbij de consument veehouden.

Koeientuin

De boerderij is een drijvend bouwwerk dat uit drie lagen bestaat. Bovenop zit een hoogtechnologische productievloer met daaronder een betonnen drijflichaam.

Een centrale trap leidt bezoekers vanaf de werkvloer naar de koeientuin, een buitenruimte waar de melkkoeien komen te staan. De koeien staan buiten, maar hebben een beetje bescherming tegen het weer door een transparant dak en begroeiing.

Robots

De vloer wordt dag en nacht schoongemaakt door een robot en langs de randen staan voedsel- en melkrobots.

Bezoekers kunnen vier transparante zones op de werkvloer zien: de zuivelproductie, het groeien van gras onder ledlicht, waterbehandeling en de recycling van mest.

Acht maanden

Wanneer de boerderij klaar is, is nog niet bekend. De bouw begint zodra alle vergunningen en verordeningen rond zijn. De Rotterdamse gemeenteraad heeft al groen licht gegeven voor de komst van de boerderij. De bouwtijd is ongeveer acht maanden.