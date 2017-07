Gewapende mannen overvallen Jumbo in Spijkenisse

De Jumbo in Waterland, Spijkenisse

Twee gemaskerde jongens hebben zaterdagavond op gewelddadige wijze de Jumbo in de wijk Waterland in Spijkenisse overvallen. De daders hadden een vuurwapen en een groot keukenmes bij zich.

Een getuige meldt aan Spieke.nl dat een medewerkster van de Jumbo een vuurwapen op haar gericht kreeg. Een ander personeelslid wist 112 te bellen waardoor de politie snel ter plaatse was.

De twee daders zijn op de vlucht geslagen en hebben daarbij een andere man bedreigd en geprobeerd hem te overvallen. Deze man wist een van de daders te overmeesteren. Hij is opgepakt, maar de andere dader is nog op de vlucht.

De politie heeft geld, een masker en wapens gevonden vlakbij basisschool De Duif. Er wordt verder sporenonderzoek gedaan.

Afgelopen dinsdag werd ook al ingebroken bij de Jumbo in Waterland. Het is nog niet bekend of het om dezelfde daders gaat.