Man overmeestert Rotterdammer na gewapende overval

De Jumbo in Waterland, Spijkenisse

Twee gemaskerde mannen hebben zaterdagavond op gewelddadige wijze de Jumbo aan de Vlinderveen in Spijkenisse overvallen. Een onbekende man heeft er met gevaar voor eigen leven voor gezorgd dat een van de overvallers werd opgepakt.

De overvallers drongen na 22.00 uur gewapend met een vuurwapen en een groot keukenmes de supermarkt binnen. Ze hebben een nog onbekend geldbedrag meegenomen.

De twee daders zijn op de vlucht geslagen richting de Snoekenveen. Hier kwamen ze een voorbijganger tegen die ze bedreigden met het vuurwapen. Toen de daders verder renden, stapte de man op zijn fiets om achter hen aan te gaan.

De voorbijganger is bovenop één van de overvallers gesprongen en heeft hem vastgehouden totdat de politie ter plaatse kwam. Het gaat om een 18-jarige Rotterdammer.

"We zouden het niemand aanraden, maar hebben hem wel hartelijk bedankt", reageert de politie op de heldendaad.

De tweede overvaller is niet meer aangehouden. In de buurt van de Vlinderveen is door een politiehond een vuurwapen aangetroffen. Er wordt verder sporenonderzoek gedaan.