Politie vangt 226.000 euro cash, 26 kilo drugs en drie Rotterdammers

De Nederlandse en Belgische politie hebben afgelopen week 226.000 euro aan contant geld, twee automatische vuurwapens, een handvuurwapen en ruim 26 kilo drugs in beslaggenomen tijdens huiszoekingen in Nederland en België.

In België zijn ook drie verdachten aangehouden. Het gaat om Rotterdammers van 19, 23 en 35 jaar oud.

De vangst is het resultaat van een twee jaar durend onderzoek. In 2015 ontdekte de politie van Luik dat er drugs werden aangevoerd vanuit Rotterdam. Afgelopen maandag zijn huiszoekingen gedaan in panden in Rotterdam, Maastricht, Luik en Maasmechelen.

In Nederland werden drie personenauto's met daarin 20 kilo aan harddrugs, 2,2 kilo andere verdovende middelen, ruim 198.000 euro aan contanten, twee automatische wapens en een handvuurwapen in beslag genomen.

Ook werden spullen om verdovende middelen te verwerken, een kogelvrij vest, horloges en andere luxe merkartikelen in beslag genomen.

De drie Rotterdammers zitten nog vast. Het onderzoek gaat verder en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.