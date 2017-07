De dierenpolitie in Rotterdam-Feijenoord heeft drie schapen in beslaggenomen.

Agenten kregen een melding dat er drie schapen in een schuurtje zaten. Na onderzoek in de schuur en overleg met de officier van justitie werd besloten de dieren in beslag te nemen.

De schapen en een aantal kippen zijn overgebracht naar een geheim justitieel opslaghouder. De dierenpolitie doet verder onderzoek naar de zaak.