Karsdorp officieel gepresenteerd bij AS Roma

Rick Karsdorp is zondag officieel gepresenteerd bij AS Roma. De rechtervleugelverdediger kwam twee weken terug voor zo'n vijftien miljoen over van Feyenoord. Hij gaf vandaag samen met technisch directeur van AS Roma, Monchi, een persconferentie.

Karsdorp gaf tijdens de persconferentie aan niet te kunnen wachten om te beginnen. "De vakantie duurt echt te lang. Ik wil bewijzen hoe graag ik wil spelen voor AS Roma."

In Rome komt Karsdorp in Kevin Strootman een regiogenoot tegen. Hij speelde volgens Karsdorp een grote rol in zijn stap naar AS Rome. "Het is belangrijk voor mij om Kevin Strootman hier te hebben. Hij heeft me overgehaald om hier te komen. Iedereen heeft me het gevoel gegeven dat ik welkom ben."

Karsdorp werd deze week geopereerd aan zijn meniscus en kan naar verwachting over een aantal weken aansluiten bij de selectie van AS Roma. "We bekijken het herstel dag voor dag. Het doel is om voor de start van de competitie fit te zijn." En als de competitie begint heeft Karsdorp maar één doel. "Ik kom van Feyenoord, waar we de competitie voor het eerst in achttien jaar hebben gewonnen. Ik zal er alles aan doen om dat hier te herhalen."

Technisch directeur Monchi gaf aan blij te zijn met Karsdorp. "Ik ben heel blij en trots dat Karsdorp nu bij ons is. Hij is een goede speler voor nu én in de toekomst."