De zondag op North Sea Jazz: Jamiroquai sluit af op vlekkeloos NSJ

De derde dag van North Sea Jazz in Ahoy Rotterdam werd vanavond afgesloten in een afgeladen Nile-zaal met een optreden van Jamroquai.

Festivaldirecteur Jan Willem Luyken kijkt tevreden terug op de 42ste editie van het internationale jazzfestival: "Het hele weekend, het mooie weer, de sfeer, we hebben fantastische muziek gezien. Artiesten gingen blij naar huis, net als de bezoekers. Meer kunnen we niet wensen."



Ook dit jaar was het festival uitverkocht; 75 duizend mensen uit binnen- en buiten land bezochten 'het grootste indoor-jazzfestival van de wereld' zoals festival Mojo het evenment in Ahoy Rotterdam betiteld.Zondag maakte een enorme rij artiesten hun opwachting. Om er een paar te noemen: gospel-legende Mavis Staples, oudgediende Van the Man Morrison, funklegende Maceo Parker de ‘hogepriesteres van de neo-soul’ Erykah Badu, en de begeleidingsband van Prince, The New Power Generation.

Op deze pagina deden verslaggevers Mooike de Moor en Jacco van Giessen via Twitter verslag van wat er voor en achter de schermen gebeurde.



Elk Prince nummer was een eerbetoon aan hun voormalige bandleider: The New Power GenerationNa een bescheiden solo van Meceo Parker laat Candy Dulfer even horen wat ze in huis heeft. Van Morisson kijkt tevreden toeNet afgestudeerd bij Codarts in Rotterdam en dan sta je op North Sea Jazz waar ook je grote voorbeeld Erykah Badu optreedt.De jonge artiesten van Mountbatten Big Band waren zondagmiddag al vroeg aan de beurt: