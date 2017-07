De zondag op North Sea Jazz: Maceo Parker komt op onder de klanken van Prince

Op de derde dag van North Sea Jazz in Ahoy Rotterdam maakt zondag een enorme rij artiesten hun opwachting. Om er een paar te noemen: gospel-legende Mavis Staples, oudgediende Van the Man Morrison, funklegende Maceo Parker de ‘hogepriesteres van de neo-soul’ Erykah Badu, de funky-disco van Jamiroquai en de begeleidingsband van Prince, The New Power Generation.

Op deze pagina doen verslaggevers Mooike de Moor en Jacco van Giessen via Twitter verslag van wat er voor en achter de schermen gebeurt. De jonge artiesten van Mountbatten Big Band waren zondagmiddag al vroeg aan de beurt: