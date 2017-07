Rotterdammer zwaargewond geraakt bij parachutesprong

Een 52-jarige Rotterdammer is zondag zwaargewond geraakt toen een sprong met een parachute verkeerd afliep. De man maakte de sprong bij het Gelderse vliegveld Teuge.

Hij is naar een ziekenhuis in Zwolle gebracht. Volgens de politie is zijn toestand kritiek.

De man is een zeer ervaren parachutist. Wat er precies misging is nog onduidelijk.

De luchtvaartpolitie en de lokale politie doen onderzoek naar de technische staat van de parachute en naar de toestand van het zweefvliegtuigje waaruit de Rotterdammer sprong.

Ook worden de getuigen op de grond en de parachutisten die bij hem in het vliegtuig zaten gehoord.