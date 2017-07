RTV Rijnmond geeft kaarten weg voor VOC - Sparta

De twee oudste clubs van Rotterdam spelen dinsdagavond om 20.00 uur tegen elkaar. Sparta en VOC treffen elkaar voor het derde seizoen op rij onder het mom van de 'John Kersholt Bokaal'. RTV Rijnmond geeft voor deze wedstrijd twee kaarten weg.

Directeur van zowel de cricket als voetbaktak van VOC, René van Ierschot, vindt de wedstrijd tegen Sparta altijd mooi om mee te maken. "Het zijn de twee oudste voetbalclubs van Rotterdam en het is hartstikke mooi om deze wedstrijd te mogen spelen. Twee jaar geleden zijn we er mee begonnen.

Dit is nu de derde keer dat we om de John Kersholt Bokaal spelen. John Kerstholt is altijd een trouw lid van VOC én Sparta geweest en is een aantal jaren geleden overleden. Ter nagedachtenis hebben we voor hem een bokaal in het leven geroepen."

Sparta mag volgens van Ierschot de bokaal pas behouden als ze het beter doen dan de 4-0 overwinning van vorig jaar. "We hebben nu met Sparta de afspraak dat ze het beter moeten doen dan vorig jaar om de bokaal te mogen houden. Vorig jaar wonnen ze met 4-0, dus vier doelpunten verschil; we zullen het zien."

Kans maken op kaarten? Mail naar: sport@rijnmond.nl