Ambassadeur Chou (Chinees Taipei): 'Goed georganiseerd toernooi'

Het World Port Tournament kent vandaag een Aziatische finale in Rotterdam. Chinees Taipei treft in de finale Japan. Voor Chinees Taipei was er veel publiek aanwezig in het Neptunus Familiestadion. Ambassadeur van Chinees Taipei, Tom Chou, geniet van de dag in Rotterdam.

Chou is blij dat zijn land de finale heeft gehaald. "We zijn heel tevreden dat we de finale hebben gehaald. We worden al zo'n twintig jaar gevraagd om hier te komen spelen. Maar dit jaar pakken we het voor het eerst anders aan. Dit jaar combineren we voor het eerst honkbal met zaken. In Taiwan is honkbal sport nummer één en daarom zijn er vandaag ook zoveel mensen uit onze gemeenschap."

De samenwerking die Taiwan voor dit toernooi is aangegaan met Rotterdam Partners, bevalt goed. "Het is niet alleen goed voor de sport, maar ook voor de handel en investeringen tussen Nederland en alle landen die meedoen."

Het toernooi bevalt Chou in zijn algemeenheid ook uitstekend. "Het is een heel goed georganiseerd toernooi. Maar ik ben er eigenlijk nog meer van onder de indruk dat jullie zo'n goed weer hebben geregeld. De sfeer is heel erg goed en omdat mijn eigen team nu speelt voel ik me heel erg gespannen. Maar het gaat er vooral om dat we genieten van het toernooi en Nederland."