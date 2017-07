Man schiet vrouw in been bij ruzie in Schiedam

In Schiedam is zondag aan het einde van de middag een vrouw gewond geraakt bij een ruzie met haar man of vriend. De man trok een vuurwapen en schoot. Hij kon korte tijd later door de politie worden aangehouden.

De melding van de schietpartij in de Willem Pijperstraat kwam rond 16.45 uur binnen. Er zou in een woning geschoten zijn. Toegesnelde agenten zagen buiten op de stoep de man staan. Hij had het vuurwapen nog in zijn hand en is met een speciale techniek overmeesterd.

De vrouw die was beschoten bleek een schotwond in haar been te hebben. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was er sprake van een conflict in de relationele sfeer.