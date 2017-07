Chinees Taipei wint WPT

De honkballers van Chinees Taipei hebben zondag in de finale van het World Port Tournament gewonnen van Japan. In het Neptunus Familiestadion won de ploeg uit Taiwan met 3-2.

In de eerste inning kwam Japan nog op voorsprong in het Aziatische onderonsje. Maar in de tweede inning had Chinees Taipei daar al snel een antwoord op: 1-1. De Taiwanezen scoorden opnieuw in de vierde inning, waarna de stand lang op 2-1 bleef steken.

Toch kwam Japan nog terug in de wedstrijd. In de negende inning maakten de Japanners onder oog van een redelijk gevuld stadion, gelijk. Door die late gelijkmaker moest er verlengd worden. Chinees Taipei kwam na de tiende inning uiteindelijk het sterkst uit die strijd. Het leverde dolle vreugde op bij de spelers van Chinees Taipei. Na het eindsignaal vlogen zij elkaar in de armen.