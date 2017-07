DJ Dick on Jazz (89) draait op het dak van Ahoy

89 jaar oud en al 70 jaar in het vak. DJ Dick on Jazz mocht zondagmiddag draaien op het dak van Ahoy Rotterdam waar dit weekend North Sea Jazz wordt gehouden. "Een kroon op mijn werk", zo stelt de oude muzikale Rotterdammer.

DJ Dick draait al jazz sinds de oorlog. "Maar toen kon je helemaal geen jazzplaten krijgen", vertelt hij. "Ik ben een autodidact. Mijn vrienden waren geen jazzliefhebbers, dus daar had ik geen steun aan."

Omdat Dick al zoveel gezien heeft, is hij ook kritisch. "North Sea Jazz is me te groot en te massaal. Er zijn veel stromingen bij gekomen. Ik heb nog geen echte fijne blueszanger gehoord", stelt hij. "Je ziet veel van die funky figuren. Allemaal wel aardig hoor jongens, maar dat doet me niet veel."

DJ Dick is niet op zijn mondje gevallen. Hoewel hij om 15.00 uur in het programma staat, neemt hij de microfoon en draaitafel tien minuten eerder over: "Ik zal dit programma iets eerder openen. Dat is gezellig voor u. Dan hoort u iets betere muziek."

