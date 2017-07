Heinenoordtunnel eerder open dan verwacht

De Heinoordtunnel (A29) richting Rotterdam is weer open voor al het verkeer. Dat is eerder dan eigenlijk gepland.

De tunnel zou wegens werkzaamheden tot maandagochtend 05.00 uur dicht zijn, maar alles is voorspoedig verlopen. De tunnelbuis richting Rotterdam is daarom rond 17.30 uur weer vrijgegeven.

In de Heinoordtunnel is algemeen onderhoud gepleegd. Verder is de tunnel voorzien van een nieuw camerasysteem en een nieuw systeem om de camera's op afstand vanuit de verkeerscentrale in Rhoon te besturen.

De tunnel was richting Bergen op Zoom het hele weekend gewoon open.