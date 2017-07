U2-tributeband uit Spijkenisse uitgeroepen tot beste van de Benelux

U2-tributeband In the Name Of uit Spijkenisse is zaterdagavond uitgeroepen tot de beste coverband van de Benelux. De band won de finale van de Benelux Clash of the Coverbands in Paradiso Amsterdam.

"Door keihard werken met een geweldig team is deze droom voor ons uitgekomen", reageert zanger Peter Moonen.

Er stonden in totaal negen bands uit België en Nederland in de finale die allemaal een half uur mochten optreden. In the Name Of is uitgeroepen tot vakjurywinnaar.

In The Name Of laat op de website weten de studio in te gaan voor de opname van een eigen single met videoclip. Marketingexperts van The Clash of the Cover Bands gaan helpen bij de distributie van de single.

De band krijgt als prijs ook een tour bestaande uit twintig optredens in de Benelux cadeau.