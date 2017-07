Dwayne Kemp Meest Waardevolle Speler van WPT

Honkballer Dwayne Kemp is uitgeroepen tot Meest Waardevolle Speler van het World Port Tournament. De 29-jarige binnenvelder van landskampioen Neptunus speelde een uitstekend toernooi in een verjongd Nederlands team dat teleurstellend als vierde eindigde.

Derde honkman Kemp werkte verdedigend een foutloos toernooi af. Daarnaast sloeg hij acht honkslagen en had hij een hoog sluggings- en on base-percentage (.470 en .500). De Rotterdammer hield wel een blessure aan zijn linkerbovenbeen over aan het WPT. Hij hoopt aanstaande donderdag weer fit te zijn als zijn club Neptunus de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen koploper Amsterdam.