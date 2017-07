'De Rotterdamse zondagsmarkt is een zootje'

De marktkooplieden van de Rotterdamse zondagsmarkt zijn het zat. Bij aankomst zondagochtend bleek een deel van de Binnenrotte opengebroken te zijn, waardoor sommigen van hen onverwacht hun kraam ergens anders moesten zetten.

Geen van de marktverkopers was van te voren op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Voor vishandelaar Rien Goossen is dit de druppel. "Normaalgesproken wordt iedereen vooraf op de hoogte gesteld, maar we wisten van niets. Er was ook geen marktmeester aanwezig. We moesten het zelf maar uitzoeken."



Volgens Goossen is het niet de eerste keer dat zoiets gebeurd. "Het is een zootje. Toen we hier aankwamen voor de eerste zondagsmarkt, bleken er drie tekeningen in omloop te zijn. Het was onduidelijk waar onze kramen moesten staan en zo is het keer op keer."

Minder druk

Marktkoopman Bekir Metin kon zijn kraam met gepofte aardappelen niet op zijn gebruikelijke plaats zetten. Hij beaamt dat er veel problemen zijn op de markt tegenwoordig.

"Het is veel minder druk en veel plekken zijn leeg," vertelt hij. En dat heeft ook gevolgen voor de verkoop. "Die is veel minder. Als het zo doorgaat, moet ik stoppen. Dan kan ik de vaste lasten niet meer betalen."

Heen en weer

Klagen bij de gemeente heeft volgens de heren vooralsnog geen zin gehad. "De marktmeester zegt dat we op kantoor moeten zijn en op kantoor zeggen ze dat we bij de marktmeester moeten zijn. En zo ga je heen en weer. Het is onbegrijpelijk hoe een gemeente als Rotterdam zulk wanbeleid kan voeren," zegt Goossen boos.

De gemeente Rotterdam laat in een reactie weten de klachten serieus te nemen en met de marktkooplui in gesprek te gaan.