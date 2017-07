Van Vilsteren verliest met Oranje van Servië

Barendrechter Sjoerd van Vilsteren heeft zondag in Amsterdam de kwartfinale van het EK 3X3 basketbal verloren van Servië. Nederland verloor dit jaar in de finale van het WK ook al van Servië.

De teleurstelling was na de wedstrijd van zondag was dan ook aanwezig bij van Vilsteren. "Je verliest natuurlijk van de wereldkampioen. Maar voor eigen land en eigen publiek wil je er eigenlijk voor zorgen dat je een mooie prestatie neerzet en misschien wel de finale kan halen. Maar dat is niet gelukt", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

De sfeer was volgens van Vilsteren wel goed. "Het was een bijzondere sfeer. Nederland is op dit moment wel een beetje 3X3-basketbal gek. Er zaten gewoon zo'n 2500 mensen op de tribune met veel enthousiasme ons toe te juichen en dan is het bijzonder om daar in het midden te mogen staan en je wedstrijd te mogen spelen."

Kansloos

Een overwinning van Nederland zat er vandaag niet in. "We kwamen in tegenstelling tot de WK-finale gelijk achter en dan loop je tegen zo'n ploeg achter de feiten aan. Die jongens zijn zo ontzettend goed. Wij moeten allemaal een goede dag hebben om er echt een goede wedstrijd van te kunnen maken. Zij zijn denk ik ook de titelfavoriet op dit moment. Die jongens hebben alles gewonnen en speelden zo gretig dat het lijkt alsof zezijn om Europees Kampioen te worden."