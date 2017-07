Tennisser Middelkoop op zoek naar nieuwe partner

Tennisser Matwé Middelkoop gaat op zoek naar een nieuwe tennispartner. Woensdag speelden Leerdammer Middelkoop en medespeler Wesley Koolhof hun laatste dubbelteam-wedstrijd op Wimbledon. Nadat zij uitgeschakeld waren, kondigden ze hun afscheid aan. Beide spelers gaan op zoek naar een nieuwe partner.

De uitschakeling op Wimbledon was pijnlijk voor de twee spelers. "Je wil natuurlijk met een klapper, zoals een kwartfinale, eindigen. Maar we speelden tegen het nummer één team van de wereld en dat is gewoon een heel goed team. We hebben ze tijdens het ABN AMRO-toernooi nog wel verslagen, maar dit keer waren ze echt te sterk."

Chemie op

Het duo speelde 2,5 jaar samen, maar neemt nu afscheid doordat de chemie zo goed als verdwenen is. "We hebben 2,5 jaar lang zo'n mooie chemie gehad. Maar als op een gegeven moment de chemie op is en je staat als individuele tennissers te spelen, dan kan je nog zo goed spelen, maar dan is het één en één is drie effect weg.

Er zijn bepaalde dingen waar je niet op hoeft te trainen, die gewoon vanzelf gaan. Dat was er vanaf het eerste moment dat we samen speelden in Marokko tot ver in dit jaar. Maar op een gegeven moment merkten we dat er dingen afgesproken moesten worden, die normaal vanzelf gingen. Als het onbewuste tennis en het gevoel weg is, dan wordt het heel moeilijk.'

Nieuwe partner

Beide spelers gaan nu op zoek naar een nieuwe medespeler. Middelkoop gaat in eerste instantie met meerdere spelers spelen. "Daar komt geen LinkedIn aan te pas. Op het ATP-toernooi van Halle hadden we besloten dat Wimbledon ons laatste toernooi zou worden en in de tussentijd geef je elkaar de tijd om een nieuwe partner te vinden. Wesley heeft een Nieuw-Zeelander gevonden, een goede jongen die goed bij hem past. Hij gaat direct al voor een langdurige relatie. Ik heb besloten om hier en daar met verschillende jongens te spelen, puur om het feit dat ik net uit een lange relatie kom en omdat ik wat flexibiliteit wil hebben voor mezelf."