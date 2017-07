Cricket: Excelsior wint derby, Hermes eindelijk van nul af

Cricketclub Excelsior'20 blijft maar winnen. De Schiedamse landskampioen was zondag voor de elfde keer in twaalf duels de sterktste. Dit keer werd het Rotterdamse VOC verslagen. De Schiedamse stadgenoot Hermes DVS wist ook te winnen, voor het eerst dit seizoen.

Na elf nederlagen op rij pakte Hermes bij HCC eindelijk de eerste punten van deze jaargang. In Den Haag kwam de thuisclub niet verder dan 103 runs all out. Hermes zette daar 106/8 tegenover. Excelsior'20 won met maar liefst 85 runs verschil van VOC. In Schiedam stond er aan het eind van de dag op het scorebord: 256/7 - 171 all out. Het Rotterdamse Punjab won knap bij ACC. In Amsterdam lieten de gastheren het bij 140 runs all out, waarna Punjab 141/4 noteerde en dus met 6 wickets won.

Door de zege is Punjab met 16 uit 12 de nummer drie van de Topklasse. Excelsior'20 is en blijft koploper met 22 uit 12. VOC staat op de achtste plaats met 8 punten, Hermes is tiende en laatste met 2 punten.

Komend zondag is het programma als volgt:

HBS-Excelsior'20

Punjab-Dosti United

VOC-Quick

Hermes DVS-ACC

Op zaterdag wordt op het veld van Excelsior'20 de finaledag van de T20-competitie afgewerkt. Excelsior zelf is daar niet bij. De Schiedammers verloren in de kwartfinale van Punjab. Naast die club plaatsten ook Dosti United, HBS en ACC zich voor de finaledag.