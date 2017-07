'Kansrijke gezinnen' kiezen voor Rotterdam vanwege groen, goede scholen en levendigheid

De gemeente Rotterdam is tevreden over stijgende aantal 'kansrijke' gezinnen in de stad. Volgens de gemeente gaat dat zelfs sneller dan gepland. Groen, goede scholen en levendigheid werken als een magneet.

De straatjes rond de Beatrijsstraat in Rotterdam-West vieren feest dit weekend. Ze hebben er samen hard aan gewerkt, maar hun 'Droomstraat' is klaar voor gebruik. Naar Belgisch voorbeeld hebben de bewoners van de straat een soort openluchtbar gemaakt, compleet met loungebanken en picknicktafels.

De Beatrijsstraat in Middelland is wat de gemeente Rotterdam betreft een goed voorbeeld. In de hele stad is het aantal kansrijke gezinnen inmiddels gestegen tot acht procent. De verandering is in dit deel van Rotterdam-West veel sneller gegaan.

Werk aan de winkel is er overigens nog wel. Landelijk gezien heeft Rotterdam relatief hoge cijfers op het gebied van werkloosheid en armoede. Maar een kentering lijkt er wel te zijn. Vooral een aantal wijken rond het centrum zit in de lift.

"Twintig jaar geleden had je hier nog veel drugsoverlast en zelfs huizen waar geen trap meer in zat", vertelt bewoner Joost Assendelft. "Dit is inmiddels totaal anders. We hebben het hier gezellig en wonen veilig. Met de grootste speeltuin van Nederland, Blijdorp, als achtertuin en het station op vijf minuten."

Een baan, kinderen onder de achttien en een koop- of huurwoning met een WOZ-waarde van meer dan 160.000 euro. Dat zijn kort door de bocht de criteria die de gemeente voor de definitie van een kansrijk gezin.

Het gezin Vaandrager voldoet daar ruimschoots aan. Maarten, Evelien en hun kinderen Hazel en Vos verruilden Utrecht drie jaar geleden voor de Beatrijsstraat. "Je loopt de deur niet bij elkaar plat, maar je kent elkaar wel en dat voelt veilig." Ze zijn gelukkig in dit deel van Rotterdam en hopen er nog lang te blijven wonen.

En of er niet te veel bakfietsen in de buurt staan inmiddels. Maarten moet erom lachen. "Ach, we hebben er zelf ook een. Een hele oude dan. Geen hippe."