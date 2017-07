Strandwacht Nesselande wil toezicht met drones

De reddingsbrigade Nesselande-Rotterdam die toezicht houdt op de veiligheid van de badgasten op het Nessestrand, wil graag drones inzetten.

Een wijkagent plaatste zondag twee tweets waarin hij zijdelings vertelt over een filmpje van een particulier waarin de beelden die met het onbemande vliegtuigje zijn gemaakt, zijn gemonteerd. "Mooie beelden", zo schrijft hij.

Volgens de wijkagent-expert voor Rotterdam-Zevenkamp en Nesselande kan de drone extra hulp bieden bij ongevallen op het water.

"De beelden worden dinsdag getoond aan een delegatie van de wijk Nesselande", aldus één van de reddingsbrigadieren. "Wij gaan ervoor pleiten om drones in de toekomst in te zetten." Dat dit niet zómaar een-twee-drie gaat lukken, beseft de brigadier van de reddingsbrigade, "je hebt te maken met heel veel regels, waaronder privacy."

Eind mei plaatste de politie een camera bij het Nessestrand om de veiligheid aan de waterkant te waarborgen. Die zou twee weken blijven staan. Op het Nessestrand is geregeld overlast van jongeren.

Gemeente en politie mogen drones gebruiken

Mobiel cameratoezicht met bijvoorbeeld drones is sinds juli 2016 toegestaan. De Eerste Kamer stemde toen in met een wet die dit mogelijk maakt. Dankzij de wet mogen burgemeesters drones inzetten voor toezicht in bepaalde wijken. In Spijkenisse is daar in januari van dit jaar om gevraagd, maar de drones zijn er (nog) niet gekomen.

De landelijke politie zei vorig jaar drones in te willen gaan zetten. Het is niet duidelijk hoe het er nu voor staat. De politie maakt soms gebruik van drones van het ministerie van Defensie. En er is een projectgroep Drones bij de politie. De leider daarvan zei vorig jaar tegen de NOS "Het is niet de vraag of we met drones gaan vliegen, maar wanneer."