Man in rug gestoken in Capelle aan den IJssel

De Jachthoorn is afgezet voor de hulpverlening aan de gewonde man. Foto: MediaTV

Bij een steekpartij is in Capelle aan den IJssel zondagavond een man zwaargewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij was in de Ernst Barlachrade. Een vrouw vond het slachtoffer en nam hem mee naar de Jachthoorn. Daar aangekomen werd de hulp van de politie en een traumahelikopter ingeroepen. De 52-jarige man was in zijn rug gestoken en was er volgens een woordvoerder slecht aan toe. Onduidelijk is nog wat de toedracht is van de steekpartij.