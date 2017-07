Bestuurder verdwenen uit over de kop geslagen auto

Op de Brede Hilledijk in Katendrecht is een auto tegen een geparkeerde gebotst en over de kop geslagen. De bestuurder is weggerend.

De politie doet onderzoek naar het voorval. Wat er precies is gebeurd en wie de eigenaar van de auto is, is nog onbekend.