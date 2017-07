Boerderij Het Lansingerland opent gigantisch maïsdoolhof

Aan de rand van het Lage Bergse Bos in Bergschenhoek wordt maandagmiddag een enorm maïsdoolhof geopend. Het is een flink doolhof waarin je ook echt kunt verdwalen.

"Je bent gemiddeld een uur en een kwartier onderweg", vertelt Peter Gille, eigenaar van boerderij Het Lansingerland. "Je krijgt een telefoonnummer mee voor het geval je verdwaalt."

Jubileum

Gille teelt de maïsplanten voor koeienvoer. "We hebben ook een terras waar we zomeractiviteiten bij bedenken. Twee jaar geleden kwamen we op het idee om een maïsdoolhof in te zaaien", vertelt hij.

Dit jaar staat het doolhof in het teken van het 10-jarig bestaan van de gemeente Lansingerland. "Als je er met een drone overheen vliegt, zie je de tekst Lansingerland 2007-2017 staan."





Enthousiasme

Door de samenwerking met de gemeente hoopt Gille meer klanten naar zijn doolhof te trekken. "Laten we eerlijk wezen, het is voor ons ook een stukje boterham. Daarnaast vinden we het ontzettend leuk om te doen. Het enthousiasme dat we ervoor terugkrijgen is heel erg leuk."

Het maïsdoolhof is maandag tot en met zaterdag vanaf 10.00 uur geopend.