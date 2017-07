Vijf grote bruggen in de regio zijn toe aan onderhoud

De Van Brienenoordbrug

Vijf bruggen in de regio Rijnmond kampen met achterstalling onderhoud. In totaal wordt bij 16 grote bruggen in Nederland verwacht dat er in de komende 15 jaar onderhoud moet worden gepleegd. Dat meldt minister Schultz in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland telt in totaal 70 strategische bruggen waarvan dus bij een kwart sprake is van achterstallig onderhoud. Er is geen gevaar voor de veiligheid, maar de bruggen moeten de komende jaren wel worden aangepakt. In de regio Rijnmond gaat het om de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug, de Merwedebrug, de Wantijbrug en de Brielse brug. De omvang van de onderhoudskosten van deze vijf bruggen komt neer op ongeveer 2 miljoen euro. In totaal gaat het onderhoud ongeveer 5,5 miljoen euro kosten. Aanleiding van het onderzoek naar de bruggen zijn de problemen met de Merwedebrug op de A27. De Merwedebrug moest tijdelijk dicht omdat er scheurtjes in bleken te zitten. D66-kamerlid Salima Belhaj diende een motie in waarin de minister werd gevraagd de kamer nader te informeren.