Oefenduels Feyenoord, Excelsior en Sparta in Sportclub Rijnmond

FC Lisse - Feyenoord

In de tweede aflevering van Sportclub Rijnmond van het nieuwe seizoen is er veel aandacht voor de oefenduels van de Rotterdamse eredivisionisten. Ook is er een reportage te zien over de finale van het World Port Tournament.

Feyenoord had zaterdag een drukke dag door de eerste openbare training van het seizoen af te werken en daarna de oefenwedstrijd tegen FC Lisse met 5-0 te winnen. In de reportage in Sportclub Rijnmond ziet van alle momenten mooie beelden. Sparta vernederde PPSC met 22-1 en dat is een mooi moment om nader kennis te maken met twee nieuwe talenten van Sparta: Deroy Duarte en Ragnar Ache. En het item bij Excelsior gaat over Milan Massop. Er zijn veel verdedigers vertrokken bij de Kralingers, maar de linksback hoopt juist in zijn tweede seizoen een belangrijkere rol te gaan spelen. De uitzending wordt afgesloten met de finale van het World Port Tournament. Hoe ziet de toekomst van dit Rotterdamse honkbalfeestje eruit? Sportclub Rijnmond begint om 17.25 uur en wordt ieder uur herhaald op TV Rijnmond.